Passion im Kreis Mettmann So läuft die Jägerprüfung

Die Jägerprüfung gliedert sich in drei Teile: Der schriftliche Teil wird am 22. April im Kreishaus in Mettmann abgehalten. Der mündlich/praktische Teil der Prüfung ist vom 24. April bis zum 26. April ebenfalls dort vorgesehen. Die Schießprüfung findet am 23. April in Wesel statt. Der schriftliche Teil muss im ersten Anlauf bestanden werden, für die Schießprüfung und den mündlich-praktischen Teil besteht die Möglichkeit einer Nachprüfung (26. und 27. August).