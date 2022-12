Nachhaltigkeit in Mettmann Abfallberater empfehlen Weihnachtseinkauf nach Plan

Mehr Ruhe bringe eine gute Planung für das Essen und den Einkauf in die Festtage. Sie bewahre davor, hektisch einkaufen gehen zu müssen. Dabei sei die Gefahr besonders groß, zu viel des Guten mitzunehmen. Der Tipp: „Am besten erstellt man mehr als eine Woche vor Beginn der Festtage einen Plan: Jetzt kann noch rechtzeitig Fleisch oder Fisch im Lebensmittelgeschäft vorbestellt werden und man steht nicht vor halb leeren Kühltheken.“ Diese Fragen helfen beim Planen: Wann wird zu Hause gegessen? Wann ist man eingeladen? Wann kommen Gäste zu Besuch – und was soll es geben? Wenn Familie, Partner und Gäste beim Planen mit einbezogen werden, bleiben weniger Reste. Denn es kommt nichts auf den Tisch, auf das die anderen vielleicht keinen Appetit haben. Tipp: Erst nach der Auswahl der Rezepte und einem Blick auf die Vorräte einen Einkaufszettel machen. So ist garantiert, dass nichts vergessen wird, man nicht von Sonderangeboten verführt wird oder zu viel in den Einkaufswagen packt.