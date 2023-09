Bauen im Kreis Mettmann So klappt es mit einem Behörden-Neubau

Unverputzte Wände, offene Leitungen, Feuer im Treppenhaus: Solch einen Neubau übernahm Landrat Thomas Hendele 2021 – und zwar wohl gelaunt. Das neue Gefahrenabwehrzentrum des Kreises Mettmann bringt alle zusammen, die die Bevölkerung im Ernstfall schützen sollen. In dem sechsgeschossigen Neubau am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann sitzen die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr, die Notarztwache sendet Hilfe bei medizinischen Notlagen, es gibt ein Feuerwehr-Übungszentrum, die Feuerwehrschule des Kreises Mettmann und Büroräume für den Brand- und Katastrophenschutz.