Was macht einen guten Polizeianwärter aus? Die richtige Balance von Nähe und Distanz

Die Uhr tickt. Bis zum 8. Oktober ist noch Zeit für alle jungen Frauen und Männer, die am 1. September 2025 das duale Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst beginnen wollen. Aber wer ist für ein Berufsleben als Ordnungshüter – ob mit oder ohne Uniform – geeignet? An dieser Stelle bekommen es alle Aspiranten im Kreis Mettmann mit Nicole Rehmann zu tun. Dienstrang Polizeihauptkommissarin. Aufgabe: Personalwerberin. Sie fischt den Polizeinachwuchs aus dem Strom der Schulabgänger und konkurriert dabei mit der Bundeswehr, weiteren Verwaltungslaufbahnen, den überaus zahlreichen Chancen in Handwerk und Industrie. 3000 Studienplätze bietet die Polizei NRW pro Jahr an. In Vorjahren bewarben sich bis zu 300 Schulabgänger aus dem Kreis Mettmann hierfür. Wie es für 2025 aussieht, ist noch ein Dienstgeheimnis. Nicole Rehmann sagt: „Wir müssen uns auf jeden Fall anstrengen, denn die Konkurrenz ist groß.“