Wirtschaft im Kreis Mettmann So helfen Geflüchtete dem Arbeitsmarkt

Von den 14.200 in den deutschen Arbeitsmarkt integrierten, geflüchteten Menschen sind knapp 10.000 als Fachkräfte, Experten und Spezialisten tätig. Die Übrigen erledigen Hilfstätigkeiten. Deshalb sprechen 21 Partner der Arbeitsagentur in einer gemeinsamen Erklärung von einem „Job-Turbo“ für Deutschland. Sie weisen darauf hin, dass sich der Fach- und Arbeitskräftebedarf trotz der konjunkturellen Eintrübung kontinuierlich verschärft. Dafür sorgt die demografische Entwicklung – die Babyboomer-Generation geht in Rente, viel weniger wächst nach. Deshalb sagen jetzt Wirtschaft, Gewerkschaften, Städte und der Kreis: Jeder durch Integrationskurse qualifizierte und motivierte Mensch mit Flüchtlingsgeschichte ist ein Gewinn. Deshalb wird an Unternehmen appelliert, bewusst Menschen einzustellen, die erst über grundlegende Deutschkenntnisse verfügen und sich im Beruf weiter qualifizieren und integrieren.