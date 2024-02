Essen und Genuss im Kreis Mettmann „Gastronomie wird zum Luxusartikel“

Mettmann/Wülfrath · Seit Anfang des Jahres gilt in der Gastronomie wieder die 19 Prozent Mehrwertsteuer-Regelung. Wir haben uns bei Gastronomen in Mettmann und Wülfrath umgehört, wie sie damit umgehen, was sie befürchten und was ihnen zusätzlich zu schaffen macht.

12.02.2024 , 00:00 Uhr

Die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer zwingt Gastronomen teilweise in die Knie. Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Malina Cerveny