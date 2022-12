Schule im Kreis Mettmann So finden geflüchtete Kinder den richtigen Schulplatz

Viele Kinder aus der Ukraine haben Fernunterricht via PC oder Tablett aus der Heimat. Das bewertet Armin Römer positiv. Viele ukrainische Familien sehen ihren Aufenthalt in Deutschland als befristet an und wollen in ihre Heimat zurück. „Da ist es gut, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, den ukrainischen Schulabschluss zu machen und gleichzeitig in einer deutschen Schule integriert zu sein“, so Römer.