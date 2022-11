Anonyme Spurensicherung im Kreis Mettmann Plakataktion: Das Schweigen überwinden

Die Anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftaten bietet hier eine Chance. Sie reagiert gezielt auf die häufigsten Gründe für eine Nichtanzeige. Durch die Anonyme Spurensicherung werden Beweise gesichert und Betroffene von sexualisierter Gewalt gewinnen Zeit und Raum, sich psychisch zu stabilisieren. Mit Unterstützung der SKFM-Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt können Betroffene dann überlegen, ob sie Strafanzeige stellen. „Es ist erschreckend, dass gerade einmal ein Prozent der Sexualdelikte angezeigt wird“, weiß SKFM-Vorstandsvorsitzende Lilo Löffler. Um die Anonyme Spurensicherung bekannter zu machen, wirbt der SKFM Mettmann e.V. aktuell für das Angebot an Bushaltestellen und Großflächen in den Städten Mettmann und Wülfrath. Eva-Maria Düring, Bereichsleiterin des SKFM Mettmann e.V., erklärt: „Die Plakate tragen dazu bei, dass das Thema zunehmend in das Bewusstsein rückt, Betroffene von diesem wichtigen Angebot erfahren und passgenaue Begleitung durch unsere qualifizierten Fachberaterinnen erhalten. So kann Schweigen überwunden werden.“