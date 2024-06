Notfallversorgung im Kreis Mettmann Sieben neue Fahrzeuge für die Notärzte

Die sieben neuen Fahrzeuge werden in Mettmann, Erkrath, Ratingen, Hilden, Langenfeld, Velbert und bei der Kreisleitstelle in Mettmann stationiert werden. Sie wurden nach einem Ausschreibungsverfahren bei der Firma Gerken in Düsseldorf gemietet und für den harten Notfalleinsatz im Kreis ausgerüstet. Bei der Ausrüstung und Umrüstung hatten die Chefs der Zielstandorte ein Mitspracherecht – versichert der Kreis. Die ausgemusterten Fahrzeuge gehen zurück an den Vermieter und dienen als Reserve, falls eines der neuen Autos ausfällt.