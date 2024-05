Gut informiert im Kreis Mettmann Seminar zum Schutz vor Starkregen

Doch Grundstückseigentümer können etwas tun, um sich vor den Folgen, die zum Beispiel durch den Rückstau von Wassermassen entstehen, wirksam schützen zu können. Was, das erfahren sie in einem kostenlosen Online-Seminar am 28. Mai, 18 Uhr. Starkregenexpertin Sara Luz von der Verbraucherzentrale NRW wir zudem beantworten, welche rechtlichen oder versicherungstechnischen Aspekte beachtet werden sollten. Luz ist Referentin des Projekts „KluGe: Anpassung an die Folgen des Klimawandels und umweltbewusste Grundstücksentwässerung und Abwasserentsorgung“.