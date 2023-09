Warntag im Kreis Mettmann Sechs Sirenen blieben stumm

Da das Netz noch im Ausbau ist, konnten kreisweit nicht alle Sirenensignale ausgelöst werden. Es wurden aber bereits in allen kreisangehörigen Städten neue Sirenenanlagen installiert. Am Warntag sollten rund 70 der neuen Anlagen heulen. In Erkrath sind von insgesamt elf geplanten Sirenenstandorten im Stadtgebiet bereits fünf Standorte erbaut worden. Möglicherweise fehle an der stummen Sirene in Hochdahl noch ein Bauteil, hieß es bei der Ursachensuche.