Blaulicht im Kreis Mettmann Schweigeminute für getötete Polizisten

Dem Anlass entsprechend fand in Mettmann diese Schweigeminute in Anwesenheit von Landrat Thomas Hendele am Adalbert-Bach-Platz 1 statt. Hendele ist zugleich Leiter der Kreispolizei. An die Gefahren für Beamtinnen und Beamte im Polizeieinsatz werden die Beschäftigten der Kreispolizei übrigens stets erinnert. Die postalische Anschrift der Kreispolizeibehörde Mettmann hält die Erinnerung an den Polizeihauptmeister Adalbert Bach wach. Der Kollege wurde am 10. Januar 1993 von einem flüchtigen Tankstellenräuber in Wülfrath durch den Schuss aus einer Schrotflinte schwer verletzt. Adalbert Bach starb einen Tag später im Krankenhaus.