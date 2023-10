Notfallversorgung im Kreis Mettmann Rotes Kreuz warnt vor langen Rettungswegen

In einem offenen Brief an das Erzbistum Köln als den größten Gesellschafter der Kplus-Gruppe haben die Pfarrgemeinderäte aus Hilden und Haan ihre Erschütterung über die geplante Schließung der beiden Krankenhäuser zum Ausdruck gebracht: „Wie und wo sollen akute Notfallpatienten aus unserer Region zukünftig behandelt werden? Gefährdet der längere Rettungsweg Menschenleben? Wie und wo finden notwendige Operationen statt? Wie kommen Angehörige zu ihren erkrankten Familienangehörigen? Was passiert mit den Mitarbeitenden aus den Kliniken, den zahlreichen Auszubildenden?“, schreiben Barbara Dannhäuser für die Haaner Gemeinde St. Chrysanthus & Daria sowie Peter Groß für St. Jacobus Hilden.