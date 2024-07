Mit zwei Rangern ins Neandertal „Im Wald sind wir nur Gäste“

Ein bisschen aufgeregt sind sie schon, die 14 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren, die sich am S-Bahnhof Millrath eingefunden haben, wo bereits die beiden Ranger Christian Ost und Alexander Jakof auf sie warten. Geplant ist ein Nachmittag in der Natur, in Wald und Wiesen, wo die jungen Menschen Tiere und Pflanzen hautnah erleben können und einiges Interessantes über sie erfahren.