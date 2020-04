Polizei verschärfte in Osterzeit Kontrollen : Polizei schnappt 177 Temposünder

Polizei verschärfte in Osterzeit Kontrollen

Mettmann Kreisweit kontrollierte Polizei zwischen Karfreitag und Ostermontag Motorradfahrer.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am zurückliegenden Osterwochenende kreisweit verstärkt den Verkehr überwacht und dabei insbesondere Motorradfahrer in den Fokus genommen. Obwohl die Maßnahmen für die Zeit von Freitag, 10., bis Montag, 13. April, angekündigt waren, gab es viele Geschwindigkeitsübertretungen sowie einige Motorradunfälle.

Insgesamt gab es in der Zeitspanne 177 Geschwindigkeitsverstöße von motorisierten Zweiradfahrern. Elfmal war die Geschwindigkeitsübertretung dabei so hoch, dass auf die Betroffenen nun ein Fahrverbot wartet. Den unrühmlichen Spitzenreiter erwischte ein „ProVida-Krad“, ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Polizeimotorrad: Es registrierte im Bereich Koxhof/Schlupkothen in Wülfrath ein Motorrad, das mit 130 Stundenkilometern unterwegs war, wo 50 km/h erlaubt sind. Außer einem längeren Fahrverbot erwartet den Fahrer eine Geldstrafe.