Politik im Kreis Mettmann Piraten-Kritik an Verkleinerung des Kreistags

Ihm widerspricht die grüne Fraktionsvorsitzende Sandra Ernst: „Wir sind jetzt mit 86 Mandaten größer als der Landtag des Saarlandes, und die haben immerhin doppelt so viele Einwohner*innen wie der Kreis Mettmann.“ In Vergangenheit sei wegen der vielen Überhangmandate der Kreistag enorm gewachsen, da Wahlbezirke meist von einer Partei gewonnen werden, aber die Zweitstimme für die Parteien ebenfalls in der Aufteilung des Kreistags dargestellt sein sollte. Die politische Gestaltungsfähigkeit bleibe trotz der Verkleinerung sichergestellt.