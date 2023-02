Nachschlagewerk für den Kreis Mettmann Co-Autoren für das Kreislexikon gesucht

Was der Kreis Mettmann mit seinen Städten Historisches, Anekdotisches und Wissenswertes zu bieten hat, war bislang in Einzelarchiven dokumentiert. Ein neues Angebot im Rahmen der Historischen Bildungsarbeit ist nach zwei Jahren Vorbereitung nun im Internet zugänglich. Unter der Adresse www.kreislexikon-mettmann.de ist ein historisch-kulturelles Informationssystem entstanden, das in kompakter und übersichtlicher Form einen Zugang zu lokal- und kreisbezogenen historischen Informationen schaffen will.