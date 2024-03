Wanrtag im Kreis Mettmann Nur wenige Sirenen blieben stumm

Die allermeisten der zurzeit 70 Sirenen im Kreis Mettmann haben am Donnerstag um Punkt 11 Uhr getan, was sie sollten: Sie haben Lärm gemacht. Der für den Bevölkerungsschutz im Kreis Mettmann zuständige Mirko Braunheim hatte am Donnerstagnachmittag noch nicht alle Rückmeldungen vorliegen. Er sprach davon, dass einzelne Sirenen stumm geblieben seien, zum Beispiel an der Schliemannstraße in Erkrath. Jetzt werde man analysieren, woran es dies lag. An der Schliemannstraße fehlte nach Auskunft der Erkrather Feuerwehr an einer neu installierten Sirene noch ein wichtiger Anschluss. Sie sei noch nicht zu 100 Prozent betriebsbereit gewesen.