Regelmäßiges Training stärkt Körper und Geist Niemand ist zu alt fürs Fitnessstudio

Horst Keilpflug (78) hat zittrige Knie. Das aber ganz bewusst. Denn er versucht, auf einem Wabbelbrett das Gleichgewicht zu halten. Da das so stark wackelt wie der berühmte Pudding, muss der schlanke Senior jede Sekunde seine Haltung stabilisieren, um der Schwerkraft zu trotzen. Das ist ganz schön anstrengend, selbst wenn er etwas jünger wäre. Aber es gelingt. Gleich nebenan streckt sich Ehefrau Hannelore Keilpflug (76) und geht in den Unterarmstütz. So verharrt sie, Sekunde um Sekunde, und wird von Studioleiterin Heike Bröker angeleitet: „Die Körperspannung halten, die Arme an der Kante der Matte ausrichten – so machst Du das richtig.“ Hannelore stärkt die persönliche Fitness, indem sie das eigene Gewicht für die Übungen einsetzt. So steht es auf ihrem aktuellen Trainingsplan.