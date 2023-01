Natur im Kreis Mettmann Neue Touren durchs Neanderland

Als so etwas wie grüne Perlen der Region reihen sich die Strecken, Wege und Etappen für Jogger, Geocacher, Wanderer, Spaziergänger oder Verliebte auf der Suche nach romantischen Plätzen im Naherholungsgebiet Neandertal aneinander. Diese insgesamt 235 Kilometer weite Routen mit ihren Aus- und Einblicken in die schützenswerte Natur, aufgeteilt in 17 interessante Häppchen – das alles hat der Kreis Mettmann unter dem Label Neanderland Steig kreiert. Im März dieses Jahres feiert der Neanderland Steig seinen zehnten Geburtstag. Als verfrühtes Geburtstagsgeschenk gibt es nun einen aktuellen Wanderführer.