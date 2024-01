Ernährung im Kreis Mettmann Neuer Wegweiser zu 37 regionalen Direktvermarktern

In der 68 Seiten starken Farbbroschüre des Kreises werden 37 direkt vermarktende Höfe vorgestellt. Zu jedem Hof gibt es einen kurzen Steckbrief mit Fotos, eine Auflistung der angebotenen Produkte, Internetadressen und Social-Media-Accounts sowie Anschrift und Öffnungszeiten des Hofes. Diese Informationen sind auch über QR-Codes, also via Handy auslesbaren Klötzgrafiken, abrufbar. Zudem gibt es im Einkaufsführer neben einem Lageplan auch eine Übersicht mit den Wochenmärkten in den zehn Städten des Kreises und zum Siegel „Typisch-Neanderland“, inklusive Kennzeichnung der entsprechend ausgezeichneten Höfe. Auch informiert der Kreisimkerverein Mettmann über „Honig und Imkereien“ aus dem Kreis.