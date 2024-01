Nahverkehr im Kreis Mettmann Neuer Fahrplan soll den Bussen Beine machen

Hinter dem RheinTakt steckt eine organisatorische Herausforderung, die in den zurückliegenden Monaten umgesetzt worden ist: Für die Realisierung hat die Rheinbahn die Fahrpläne von 17 Bahnlinien und etwa jeder zweiten Buslinie bearbeitet. In den vergangenen Wochen wurden bereits die Aushänge an allen 1805 Steigen und die Informationen auf etwa jedem vierten Haltestellenschild in Düsseldorf ausgetauscht. Zwei Drittel aller Weichen sowie 90 Lichtsignalanlagen mussten neu programmiert werden. Außerdem sind rund 3000 Dienste pro Woche für die Mitarbeitenden im Fahrdienst sowie Arbeitsschichten in den Fahrzeugwerkstätten neu geplant worden.