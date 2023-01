Personal-Update im Kreis Mettmann Direktion Kriminalität hat neue Leiterin bei der Kreispolizei

„Der Wechsel jetzt in den Kreis Mettmann ist für mich ein bisschen so etwas wie ein berufliches Nach-Hause-Kommen. Ich bin in Langenberg verwurzelt und kenne mich daher insbesondere im Nordkreis sehr gut aus. Jetzt gilt es für mich aber zunächst einmal darum, mich innerhalb der Behörde zu vernetzen und hierbei auch den Südkreis besser kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf“, so Annette Henning. Ein wichtiger erster Schritt – denn fortan steht die Kriminaldirektorin nicht nur den vier Regional-Kommissariaten, sondern auch den sechs Fach-Kommissariaten und der Führungsstelle der Direktion Kriminalität vor.