Freizeittipps für Nichtjecken : In die Natur statt zum Narren-Ball

Mettmann Wer nicht so gern die Pappnase auf hat, der braucht selbst zum Sessions-Endspurt dem Rheinland nicht zu entfliehen. Es gibt Alternativen wie Wandern oder Saunieren.

(og/gut) Einmal durchatmen in der Stille der Natur und die idyllische Hügellandschaft rund um den Neanderland-Steig entdecken: Auf 17 Etappen können Wanderer und Spaziergänger winterliche Wälder und Gipfel mit teils malerischem Weitblick genießen. Die vom Hauptweg abzweigenden Entdeckerschleifen leiten Neugierige auf die Spuren von Geschichte und Kultur sowie anderen Besonderheiten der Region. Leuchtende Augen bei Kindern ruft das Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal in Erkrath hervor, wo Tarpane und Wisente auf der Winterweide stehen.

Eigentlich schließt das Neanderthal Museum in Mettmann allabendlich um 18 Uhr seine Pforten. Auch am kommenden Freitag, 7. Februar, werden pünktlich die Lichter ausgehen. Allerdings sind die Besucher an diesem Abend auch danach noch willkommen. Dann nämlich veranstaltet das Museum eine Taschenlampenführung durch die Sonderausstellung „Gladiatoren – Helden der Arena“. Dann haben die Besucher die Gelegenheit, die Arenahelden im Dunkeln zu erleben. Im Schein der Taschenlampe treffen sie auf die Gladiatoren mit ihrer Kampfausrüstung. In der Dunkelheit entfalten die Kämpfer ihre ganz besondere Faszination. Die Taschenlampenführung beginnt um 18.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Erwachsene zahlen 9 und Kinder 6 Euro. Karten sind unter www.westticket.de (zzgl. VVK-Gebühren) erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.neanderthal.de.

Für Krimifans geht es gleich im Januar mit zwei Abenden voller Spannung und Nervenkitzel los, denn dann ist die Theatergruppe KuTiNea aus Erkrath mit einem Thriller, der unter die Haut geht, zu Gast in der Kulturvilla an der Beckershoffstraße „Der Fremde im Haus“ lässt das Publikum erschauern, weil auch die darin verpackte Liebesgeschichte alles noch dramatischer macht. Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, jeweils um 19 Uhr.