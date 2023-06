Justiz im Kreis Mettmann Nacktfotos von Kinder alarmieren das BKA

Würdest Du mir ein Bild von Dir schicken? Ohne Klamotten? „Sexting“ liegt im Trend, zuweilen auch schon bei Grundschülern. Steckte man der Angebeteten früher Zettelchen unter der Schulbank zu, scheint es heute anders abzulaufen: Da greifen auch schon 13-Jährige zum Handy, um ein Selfie vor dem Spiegel zu machen und es dem Freund zu schicken. Geht die Beziehung in die Brüche, landen solche Bilder nicht selten in den sozialen Netzwerken und irgendwann im Freundeskreis und in der Schule. Abgesehen vom „Spießrutenlauf“, der den Betroffenen dann droht, kann es auch für die Eltern schwierig werden.