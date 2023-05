Stichtag 21. Juni. Das Schuljahr endet, der Sommer beginnt. In weniger als einem Monat starten für viele die großen Ferien. Das heißt: Koffer packen und ab in den Urlaub. In den Reisebüros in Mettmann, Erkrath und Wülfrath werden zurzeit die noch offenen Reisen verkauft.