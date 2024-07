Sommerferienprogramm im Neanderthal Museum Mitten im Sommer lockt die Eiszeit

Mitten im Hochsommer in die Eiszeit ausbüxen oder in die Welt der Neanderthaler eintauchen – das können Kinder beim Motto-Ferienprogramm des Neanderthal Museums, jeweils vom 22. bis 26. Juli und vom 5. bis 9. August. Von Montag bis Freitag entdecken Kinder zwischen sechs und neun Jahren jeden Tag zu einem neuen Motto die Steinzeit und das Neandertal. Die gute Nachricht für alle Fans des Neandertalers lautet: Es gibt noch freie Plätze in den Ferienprogrammen dieser Wochen. Und die Organisatoren sind ganz flexibel: Entweder lassen sich einzelne Tage buchen – oder mehrere zu einem kompakten Ausflug in die Eiszeit bündeln.