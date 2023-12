Wohnen im Kreis Mettmann Mitgliederzuwachs beim Mieterverein

Für 84 Euro im Jahr erhalten Mitglieder des Vereins nahezu unbegrenzt Rechtsberatung samt Schriftverkehr. Dazu sind zurzeit 17 Volljuristinnen und Volljuristen für den Mieterverein tätig, sowohl in der Düsseldorfer Hauptstelle in der Oststraße 47 wie auch in den Zweigstellen, unter anderem in Erkrath und Ratingen. Im abgelaufenen Jahr habe sich der Mieterverein Düsseldorf auch bei der Wohngeldberatung stark engagiert. „Schade, dass viele Mieterinnen und Mieter, oft aus Unwissenheit oder Scham, auf Wohngeld verzichten. Häufig sind es die, die es nötig haben und gut gebrauchen können“, bedauert Joachim Witzke. Immerhin seien zum Jahresanfang 2023 sowohl die Wohngeldbeträge wie die Einkommensgrenzen von der Bundesregierung stark erhöht worden.