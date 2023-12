Aktion im Kreis Mettmann Mit Kreativität gegen Rassismus

„Wir von der IG BAU setzen uns seit jeher gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art ein, denn auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder in der Gebäudereinigung haben schon immer Menschen unterschiedlichster Nationen hervorragend zusammengearbeitet und das soll und muss auch so bleiben“, so Tino Brüning. Für den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der IG BAU Düsseldorf steht fest: „Wir schlittern gerade ungebremst in einen Fachkräftemangel und da helfen populistische Parolen überhaupt nicht weiter.“