Nachhaltigkeit im Kreis Mettmann Repaircafés bekommen vier von fünf kaputten Schätzchen wieder hin

( Was tun, wenn der Staubsauger nicht mehr saugt, das Kofferradio plötzlich verstummt oder die Kaffeemaschine streikt? Bevor die Geräte auf dem Müll landen, sollte man sie zu einem der Reparatur-Cafés bringen. Mit Herz, Können und handwerklichem Geschick reparieren Ehrenamtliche in Reparatur-Cafés kostenlos defekte Gegenstände, die Bürger nicht mehr ans Laufen bekommen. So werden Ressourcen geschont, Abfall vermieden und die Umwelt geschützt.