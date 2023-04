Gewerkschaften im Kreis Mettmann Metall-Mann Athanassiou übernimmt DGB-Vorsitz

Vassilios Athanassiou erläuterte die inhaltlichen Schwerpunkte des DGB für die nächsten Jahre: „Die Welt ist im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen. Wir Gewerkschaften stehen an ihrer Seite. Gemeinsam kämpfen wir für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge.“