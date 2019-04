Kreis Mettmann : Kreis meldet 185 Fälle von Krätzmilben

Narben im Hüftbereich eines Mannes erinnern an eine Überstandene Skabies-, also Krätze-Erkrankung. Foto: dpa/Henning Kaiser

Erkrath/Wülfrath In einer Erkrather Kindertagesstätte ist jetzt eine Erkrankung durch Krätze aufgetreten. Eltern sind besorgt. Die Zahl der Fälle im Kreis steigt offenbar.

Das sind Zeilen, die Erziehungsberechtigte eigentlich lieber nicht lesen wollen: „Liebe Eltern, in unserer Kita ist möglicherweise eine parasitäre Erkrankung durch Krätzmilben aufgetreten. Betroffene wurden und werden von dem Besuch der KiTa ausgeschlossen, bis uns ein Nachweis vorliegt, der eine korrekt abgeschlossene Behandlung der Krätzmilben bestätigt. In der KiTa finden die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen begleitenden infektionshygienischen Maßnahmen statt.“ Diese Informationen stehen in einem Brief, der jetzt den Mädchen und Jungen einer Erkrather Kindertagesstätte nach Hause mitgegeben wurde. Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises, bestätigt den Fall nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt: „Ja, in einer Einrichtung gibt es einen Krätze-Fall.“