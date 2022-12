Finanzen im Kreis Mettmann Mehr Corona-Mittel, weniger Kreisumlage: Geld für die Städte

Vom Land erhalten die Kommunen zusätzliche 500 Millionen Euro, um die direkten und indirekten Folgen zur Bewältigung der Corona-Krise zu finanzieren. Dies hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags NRW am Donnerstag beschlossen. Wie die Grüne Landtagsabgeordnete Ina Besche-Krastl mitteilt, sollen bereits am 16. Dezember an Mettmann 851.961,48 Euro, an Erkrath 951.495,98 Euro und an Wülfrath 459.491,92 Euro ausgezahlt werden.