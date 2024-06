Gedenken an Mannheimer Polizisten in Mettmann Mehr als 100 Polizisten kamen zur Schweigeminute vor die Wache

Am 31. Mai wurde der Polizeibeamte Rouven Laur in Mannheim von einem 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan mit einem Messer angegriffen. Am 2. Juni erlag der Beamte seinen schweren Verletzungen. Der Vorfall geht den Beamtinnen und Beamten der Kreispolizei sehr nahe. Sie trauern seit Tagen um ihren hessischen Kollegen. Und hatten sich um 11.34 Uhr, der Tatzeit, versammelt, um gemeinsam einen Moment innezuhalten und an die Familie, Freunde und Kollegen von Rouven Laur zu denken.