Millionenförderung für Projekte aus dem Kreis Mettmann Mammutrutsche direkt in den Museumsgarten

Rund 180.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr können sich nicht irren. Mit dem Neanderthal Museum liegt einer der stärksten Publikumsmagnete auf dem Gebiet der Stadt Mettmann. Hier wird die Geschichte der Menschwerdung anschaulich erzählt. Und es lässt sich bei zahlreichen Gelegenheiten selbst ausprobieren, wie unsere eiszeitlichen Vorfahren wohl gelebt haben. In der „Erlebniswelt Neandertal“ wird in einem jetzt tiefgrünen, blühenden Naturschutzgebiet Neandertal die Steinzeit für alle Gäste erlebbar. Gemeinsam mit dem Neanderlandsteig steht die Erlebniswelt Neandertal nun auf einer landesweiten Liste mit insgesamt 19 Projekten. Sie wurden von einer unabhängigen Jury mit Experten aus Tourismus, Kultur und Natur zur Förderung empfohlen. Mit Erfolg! Das Land Nordrhein-Westfalen und die EU wollen gemeinsam rund 29,4 Millionen Euro geben und so die nachhaltige Entwicklung des Tourismus fördern.