Auto missachtet Vorfahrt : Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Der Toyota wurde an der Seite erheblich beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Mit einer leichten Verletzung ist eine 11-Jährige am Samstag in Mettmann bei einem Unfall zweier Autos davongekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen bog am Samstag, 15. Oktober, um 11.50 Uhr eine 31-jährige Frau aus Wassenberg mit ihrem Toyota von der Talstraße auf die Beethovenstraße ab. Hierbei missachtete sie jedoch den vorfahrtberechtigten Opel eines 83-jährigen Krefelders, der dort gerade in Richtung Mettmann unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Toyota in eine Hauswand geschleudert wurde.