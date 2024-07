Wo fließen die Millionen der Kreisumlage hin? LVR legt seine Bilanz für 2023 vor

Der Kreis Mettmann habe im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 207,8 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Darüber wurde hart verhandelt. Jetzt macht der Verband deutlich: Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen, vorwiegend aus LVR-Haushaltsmitteln sowie aus bewirtschafteten Bundes- und Landesmitteln, in Höhe von 314,7 Millionen Euro in den Kreis zurück. Mit über 190.000 Euro habe der LVR im Kreis Mettmann zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege gefördert.