„Lott jonn“ stärkt Muskeln und die Seele

Mit den psychomotorischen Fördergruppen „Lott jonn – stark und gesund“ werden Kita-Kinder gezielt gefördert, die eine besondere Unterstützung brauchen, aber keine Therapie benötigen – und das schon seit 14 Jahren. „Durch speziell qualifizierte Kursleitungen werden die Kinder begleitet. Gezielte Bewegungsanlässe motivieren sie, mehr Selbstvertrauen in das eigene Können zu gewinnen. Auf diese Weise wird ihre psychische Entwicklung gestärkt. Entscheidend ist, dass wir bei dem ansetzen, was ein Kind bereits kann. Dabei ist das freie Spielen extrem wichtig“, so Heide Förster, Koordinatorin der Lott-jonn-Initiative des Kreisgesundheitsamtes. Bewegung wirkt also auf die sozial-emotionale und die motorische Entwicklung gleichermaßen. „Daher auch der Begriff der Psychomotorik, der manchmal missverstanden wird“, so Heide Förster weiter.