Engagement im Kreis Mettmann Lebenshilfe kämpft seit 60 Jahren für Menschen mit Handicap

Im Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath spielen Kinder mit und ohne Handicap zusammen. In Wülfrath gibt es mehr als eine Handvoll Wohngruppen der Lebenshilfe – und einen gemeinsamen, offenen Stammtisch. In Berlin stand Ende 2022 ein besonderer Weihnachtsbaum im Bundestag. Der Schmuck wurde von Menschen mit und ohne Behinderung aus der Lebenshilfe des Kreises Mettmann hergestellt.