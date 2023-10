Klinikschließungen im Kreis Mettmann Landrat Hendele kritisiert Kplus-Verbund scharf

Mit deutlichen Worten hat Landrat Thomas Hendele den Kplus-Klinikverbund kritisiert. Die Entscheidungen, die Krankenhäuser in Hilden und Haan zu schließen, seien eindeutig verfrüht, sagt Hendele in einem Video-Statement, das am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde. Denn in der kommenden Woche finde nochmals eine Anhörung der Krankenhausträger statt. „Und hier kann man noch mal seine Argumente, auch dem Ministerium gegenüber, vortragen. Dass man vorher schon von einer Schließung spricht, ist für mich nicht verständlich.“