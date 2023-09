Politik im Kreis Mettmann Wie stark steigt die Kreisumlage?

Steigt die Kreisumlage für die zehn kreisangehörigen Städte im kommenden Jahr um 57 Millionen Euro an? Entsprechende Hinweise aus der CDU-Kreistagsfraktion werden am Montag, 25. September, mit genauen Zahlen unterlegt. In der Sitzung des Kreistags werden Landrat Thomas Hendele und Kämmerer Christian Schölzel den Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 einbringen. Das Gremium tagt ab 16.30 Uhr in der Ahi Event Location in Ratingen (Kaiserswerther Str. 81).