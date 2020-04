Appell für den Kreis Mettmann : Bürger mit Pflege-Erfahrung gesucht

Ein Pfleger hält in einem Pflegeheim die Hand einer Bewohnerin. Foto: dpa/Oliver Berg

Mettmann Landrat Thomas Hendele appelliert an Kundige, sich registrieren zu lassen, damit Personal-Lücken in Heimen geschlossen werden können. Ihnen macht die Corona-Verordnung zu schaffen.

„Wir haben das große Glück, dass bei uns noch keine Bewohner erkrankt sind“, sagt Roland Spazier, Leiter des Caritas Altenstifts in Mettmann, in dem 100 Bewohner leben. Auch von den dort arbeitenden Pflegekräften habe sich noch niemand infiziert. Sollten jedoch Erkrankungsfälle auftreten, könne sich die Situation ganz schnell ändern.

Deshalb begrüßt Spazier auch den Aufruf des Landrats Thomas Hendele, dass sich Pflegekräfte oder in der Pflege erfahrene Menschen melden sollen. „Wir sind allerdings in der glücklichen Lage, notfalls auf eigene Mitarbeiter zurückgreifen zu können“, sagt Spazier. Denn Caritas-Mitarbeiter aus anderen Bereichen, beispielsweise der Familienhilfe, seien derzeit in Kurzarbeit, hätten aber auch eine Pflegeausbildung. Die könnten dann auch im Seniorenheim eingesetzt werden.

Info Die Vergütung wird individuell geklärt Interessierte werden gebeten, sich online über die Adresse https://karriere.kreis-mettmann.de zu registrieren. Einzelheiten, auch in Hinblick auf eine Vergütung, werden individuell zwischen Helfer und Pflegeeinrichtung geklärt. Rückfragen zur Registrierung: Telefon 02104 991209.

In den Alteneinrichtungen wird derzeit jede helfende Hand gebraucht, denn die neue Corona-Aufnahmeverordnung ist für sie eine Herkulesaufgabe, für manche sogar eine kaum lösbare Aufgabe, berichtet Daniela Hitzemann, Sprecherin der Mettmanner Kreisverwaltung. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass die gesamte Einrichtung in drei verschiedene, komplett voneinander getrennte Bereiche eingeteilt werden muss, um im Fall einer Infizierung zu verhindern, dass das Virus sich im ganzen Haus ausbreitet. Für die nötigen räumlichen Kapazitäten habe der Kreis bereits Vorkehrungen für Unterbringungsmöglichkeiten getroffen und werde diese den Einrichtungsträgern in Kürze zur Verfügung stellen können.