Rettungsdienst im Kreis Mettmann Krankenwagen sind länger unterwegs

Das Thema Krankenhausschließung in Haan und Solingen ist immer noch lebensgefährlich. Die durchschnittlichen Einsatzzeiten für Rettungswagen in Erkrath und Haan haben sich bereits jetzt um rund fünf Minuten verlängert. Denn dadurch, dass die Kliniken St. Josef in Haan und St. Lukas in Solingen Ohligs Ende 2023 dichtgemacht haben, ist das Rettungswesen des gesamten Kreises Mettmann betroffen. Immerhin müssen nun für rund 6000 Blaulichtfahrten, bei denen jede Sekunde zählt und die Notärzte oftmals um das Leben der Patienten ringen, umgeleitet werden.