Aktion in Mettmann : Krankenhaus mal ganz anders erleben

Kreis Mettmann „Pflegedinner“ – am Mettmanner EVK dient ein Kochkurs dem Miteinander der Mitarbeiter.

Nun werden explizit Pflegekräfte mit der Fachweiterbildung Intensivpflege gesucht oder jene, die diese Weiterbildung machen möchten. Sie haben die Möglichkeit zwischen Schneidebrettern, Gewürzen und Kochtöpfen das Team der Intensivstation im EVK Mettmann kennenzulernen. „Wir haben eine außergewöhnliche Gastronomie mit integrierter Kochschule an unserem Krankenhaus und bieten darüber hinaus all unseren Mitarbeitern sehr attraktive Zusatzleistungen an. Das alles in einer Stellenanzeige zum Ausdruck zu bringen, ist schwierig, daher laden wir zu einem ungezwungen Austausch im Rahmen eines lockeren Kochevents ein“, erklärt Geschäftsführer Bernd Huckels.Wie der Abend funktioniert ist einfach: EVK-Pflegekräfte der Intensivstation stehen Rede und Antwort und erzählen, was sie am EVK Mettmann als Arbeitgeber schätzen. Für die einen ist es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die anderen die Möglichkeit zur Netto-Entgelt-Optimierung, wieder andere schätzen die familiäre Atmosphäre, die kostenfreien Shiatsu-Massagen am Arbeitsplatz oder die Möglichkeit, für wenig Geld im hauseigenen Fitnessstudio zu trainieren. Dabei entsteht nebenbei und in Teamarbeit unter Leitung von Gastronomie-Chef Thomas Brühl ein leckeres, mediterranes Menü. „Die Interessierten sollen fit in der Pflege sein, am Herd ist vom Anfänger bis zum Profi jeder willkommen“, betont er. „Das Kochen ist Nebensache und soll zu einer netten, ungezwungenen und kommunikativen Atmosphäre beitragen“, sagt Brühl weiter.