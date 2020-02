Kreis Mettmann : IHK: Konjunktur ist im Kriechgang

Die positivste Einschätzung in der Umfrage kommt regional aus der Bauindustrie – nicht zum ersten Mal. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Frühjahrsumfrage in Unternehmen des Kreises deutet auf gedämpfte Stimmung hin.

(RP/köh) „Nachdem sich die Konjunkturlage im Kreis Mettmann zuletzt auf zufriedenstellend hohem Niveau zu stabilisieren schien, startet die Wirtschaft in gedämpfter Stimmung in das Jahr 2020“, fasst IHK-Konjunkturexperte Gerd H. Diestler das Ergebnis der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage für den Kreis Mettmann zusammen. Gut 200 Betriebe mit zusammen rund 20.000 Beschäftigten haben sich daran beteiligt.

„Erneut ist nur etwa jeder sechste Betrieb unzufrieden – positiv beurteilen hingegen nur noch 30 Prozent der befragten Unternehmen ihre Lage.“ Insgesamt ist das die schlechteste Lageeinschätzung seit sieben Jahren. Da sich die Erwartungen für 2020 stabilisiert haben, ist aktuell keine Konjunkturkrise in Sicht – aber auch kein Aufschwung. Die wirtschaftliche Lage werde daher auf ihrem aktuellen Niveau verharren, sofern die befürchteten Risiken auch weiterhin nicht eintreten.

Denn nur sechs Prozent aller Betriebe sehen aktuell keine besonderen Konjunkturrisiken. Vor einem Jahr waren es noch zehn Prozent. In der Industrie überwiegen die Sorgen um die generellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (43 Prozent) und um die Arbeitskosten (39 Prozent). Auch die außenwirtschaftlichen Risiken wie der Brexit, die USA-Handelshemmnisse, die Russlandsanktionen, der Syrienkonflikt oder auch die chinesische Wachstumsschwäche bleiben bestehen.

Intakt hingegen zeigt sich weiterhin die Binnenkonjunktur. Die Einkommen sind gestiegen, die Beschäftigung so hoch wie nie, die Arbeitslosigkeit trotz Aufwärtstrend immer noch gering und die Zinsen anhaltend niedrig. Entsprechend stabil ist die Konsumnachfrage, was vor allem die eher lokal, regional oder allenfalls national ausgerichteten Unternehmen positiv spüren. Am besten schätzt erneut die Bauwirtschaft ihre Geschäftslage ein.