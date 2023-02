Konjunktur in Mettmann Rezessionsgefahr bleibt laut IHK

Zwischen dem 5. und 20. Januar befragte die IHK in ihrem Bezirk Kreis Mettmann 244 Betriebe mit zusammen 18.300 Beschäftigten zur Konjunktur. Die Ergebnisse: Auf den Energiemärkten ist es in den vergangenen Monaten zu einer gewissen Entspannung gekommen, denn die Preise sind deutlich gesunken. Monate zuvor so gut wie ausgeschlossen. „Da zugleich die Engpässe bei Rohstoffen, Materialien und Vorprodukten allmählich abnehmen und für den Handel das Weihnachtsgeschäft passabel war, schätzt die Wirtschaft im Kreis Mettmann ihre Geschäftslage zu Jahresbeginn 2023 weiterhin leicht positiv ein“, so IHK-Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler zum Ergebnis. Das gilt für alle Branchen mit Ausnahme der Dienstleister, bei denen sich positive und negative Meldungen die Waage halten.