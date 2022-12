Kolumne An(ge)dacht Gelassenheit zum Weihnachtsfest bewahren

Warum lassen wir uns denn dann überhaupt so stressen? In den meisten Fällen kommt dieser Stress daher, dass einem suggeriert wird, dass man „ganz mühelos und quasi nebenher“ das perfekte Weihnachtsfest für die gesamte Familie organisieren könnte – natürlich neben Beruf, Familie und allen täglichen Verpflichtungen. Leider lasse auch ich mich ganz schnell in diesen Sog ziehen, in dieses Hamsterrad, in dem ich schnell den Eindruck gewinne, dass ich der Einzige bin, bei dem das alles irgendwie in Arbeit und Stress ausartet.