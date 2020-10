Mettmann : Regionalkantor wirbt für Kirchenmusik

Matthias Röttger an der Orgel in St. Lambertus , Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Erzbistum Köln bietet wieder eine Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker an. Musikalische Menschen können sich hier für eine attraktive Nebentätigkeit in den Kirchengemeinden qualifizieren.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind Freude am Singen, solides Klavierspiel und Kenntnisse der allgemeinen Musiklehre. Der Einzelunterricht im Orgelspiel wird bei einem hauptamtlichen Kirchenmusiker in Wohnortnähe angeboten. Der Gruppenunterricht findet samstags außerhalb der Schulferien von 12.30 bis 17 in der Musikhochschule Köln statt. Die Ausbildung kostet im Monat 65 Euro, dauert zwei Jahre und schließt mit der C-Prüfung ab.