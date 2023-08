Diskussion um Stadttauben Kaum eine Stadt zeigt Herz für Tauben

In Erkrath stand das ebenfalls noch ungelöste Taubenproblem am Hochdahler Markt zuletzt im August 2022 auf der Tagesordnung der Politik. Christa Becker vom Erkrather Tierschutzverein appellierte damals an den Umweltausschuss, der Einrichtung eines Taubenhauses zuzustimmen. Der überalterte Verein könne es aber lediglich finanzieren. „Die Pflege können wir dagegen nicht übernehmen. Wenn die Stadt dafür sorgt, machen wir uns für die Finanzierung eines Taubenhauses am Hochdahler Markt stark”, so Becker.