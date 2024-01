Arbeiten im Kreis Mettmann Jobcenter bringt die Integration auf die Straße

Die Mitarbeitenden des Jobcenters erklärten, wie die Teilnahme an einem Sprachkurs organisiert werden muss, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten es gibt und wie der Einstieg in das Berufsleben gelingen kann. „Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Mettmann und unseren Netzwerkpartnern ist es unser Ziel, Menschen mit Fluchthintergrund den Start in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, damit diese schnell auf eigenen Füßen stehen“, sagt Nathalie Schöndorf, Geschäftsführerin des Jobcenters ME-aktiv in Mettmann.